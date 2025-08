Homem é preso suspeito de estuprar duas crianças em casa de amigos no AM

Na sexta-feira (1º), a Polícia Civil do Amazonas, por meio da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá, prendeu um homem de 43 anos acusado de estupro de vulnerável contra duas crianças, de 7 e 10 anos. A prisão aconteceu no próprio município, que fica a 880 quilômetros de Manaus.

Amizade facilitou os abusos

O delegado Ubiratan Farias, responsável pelo caso, explicou que o homem era amigo da família das vítimas e frequentava a casa delas. Ele aproveitou essa proximidade para cometer os abusos contra as crianças.

Denúncia e investigação

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) recebeu as denúncias das vítimas e realizou a escuta especializada. A partir disso, a polícia iniciou as investigações.

Prisão preventiva cumprida

Assim que a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva, a equipe da 53ª DIP saiu em diligência e prendeu o suspeito no município.

