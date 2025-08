Mulher é presa após abandonar filha recém-nascida em rua de Borba

Recém-nascida de dois meses foi encontrada sozinha na rua com ferimento no olho.

Borba (AM) – Uma mulher de 23 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por abandono de incapaz contra a filha, uma recém-nascida de apenas dois meses. O caso ocorreu no município de Borba, distante 151 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a bebê foi encontrada abandonada em via pública, com um ferimento no olho. Ela foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e foi medicada.

“A mãe foi localizada e se apresentou voluntariamente na delegacia após diligências realizadas por nossa equipe e pelo Conselho Tutelar. Ela tem quatro filhos, sendo que um deles já havia sido retirado de sua guarda por decisão judicial, devido a negligência”, afirmou o delegado.

Com apoio da rede de proteção à infância, foi identificado um parente que acolheu inicialmente a bebê. Posteriormente, a criança será encaminhada aos cuidados da avó materna, conforme informou a autoridade policial.

Procedimentos

A mulher foi indiciada por abandono de incapaz, crime previsto no Código Penal Brasileiro. Ela vai responder ao processo em liberdade, mas permanece à disposição da Justiça.

