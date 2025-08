Investigador da PC morre após sofrer infarto durante jogo no Adrianópolis

Policial de 35 anos teve mal súbito enquanto jogava futebol com amigos.

Na noite de sábado (2), Alexandre Magno Bezerra, investigador da Polícia Civil do Amazonas, sofreu um infarto fulminante enquanto jogava futebol no campo sintético Golden Gol, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Reprodução

Situação repentina

Durante a partida, Alexandre sentiu-se mal de repente e caiu no campo. Amigos tentaram socorrê-lo imediatamente. Mesmo com a chegada rápida dos socorristas, ele morreu antes de chegar ao hospital.

Comoção entre amigos e familiares

A morte de Alexandre gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. O velório está marcado para domingo (3).

Leia mais:

Musa de escola de samba passa mal e morre após desfile

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱