Homem é preso após esfaquear amigo durante bebedeira em Beruri

Crime ocorreu durante bebedeira; vítima levou dois golpes no peito

Violência no interior

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam Gelison da Silva dos Santos, de 29 anos, neste domingo (3), em Beruri, a 173 km de Manaus. Ele esfaqueou um colega de 42 anos durante uma bebedeira no fim de julho.

Dois golpes no peito

De acordo com o delegado Jailton Santos Júnior, Gelison e a vítima bebiam juntos na rua Getúlio Vargas, bairro São Pedro, na noite de 25 de julho. Sem aviso, ele puxou uma faca e aplicou dois golpes no peito do colega, que precisou de atendimento hospitalar e passou dias internado.

Prisão após investigação

A equipe da 80ª Delegacia Interativa identificou o agressor e solicitou a prisão dele à Justiça. Depois de alguns dias de busca, os agentes localizaram Gelison na travessa Dom Pedro I, no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

Os policiais cumpriram o mandado de prisão e levaram o suspeito para a delegacia. Ele vai responder por tentativa de homicídio.

Leia mais:

