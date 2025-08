Sem poder sair de casa, Bolsonaro manda recado para apoiadores por telefone

Ex-presidente falou por telefone durante protesto da direita no RJ.

No domingo (2), enquanto manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro ocorriam em diversas cidades do país, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou um vídeo mostrando o pai enviando uma mensagem aos participantes reunidos em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

No vídeo, Jair Bolsonaro aparece sentado, usando tornozeleira eletrônica, enquanto fala por viva-voz com os manifestantes:

“Boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil! Um abraço a todos. Estamos juntos pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Valeu!”, disse o ex-presidente.

A presença da tornozeleira chamou atenção e reforçou que Bolsonaro está sob medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As restrições fazem parte das investigações que apuram tentativa de golpe de Estado e articulações para envolver as Forças Armadas na reversão do resultado das eleições de 2022.

