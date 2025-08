Pesquisa revela domínio da torcida do Flamengo no Amazonas

Manaus (AM) – A paixão pelo futebol no Amazonas tem um nome predominante: Flamengo. Uma pesquisa recente conduzida pelo Instituto de Pesquisas do Norte (IPEN) revela que mais de 53% dos torcedores ouvidos no estado declaram preferência pelo Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro. Este dado, por si só, já demonstra a força do clube carioca na região, superando a soma de todos os outros times de fora do estado.

O gigante carioca e o cenário local

A pesquisa do IPEN destaca um fenômeno interessante: a hegemonia do Flamengo no coração dos amazonenses. Quando a pergunta é genérica sobre qual time o cidadão torce, o clube carioca emerge como o grande favorito. Curiosamente, apenas um time amazonense, o Amazonas FC, é citado nesse cenário geral, aparecendo com um percentual de preferência equivalente ao de clubes paraenses tradicionais como Remo e Paysandu.

No entanto, o panorama muda quando a questão se restringe aos times locais. Ao inquirir sobre a preferência por um time do próprio estado, o Amazonas FC assume a liderança, seguido de perto pelo Manaus FC. Clubes históricos do futebol amazonense, como Nacional, Rio Negro, São Raimundo e Fast, ficam para trás nesse ranking de afeição local, indicando uma mudança nas preferências dos torcedores dentro do próprio estado.

Desafio da mobilização no Futebol Amazonense

Um dos dados mais reveladores do levantamento do IPEN aponta para a falta de mobilização em torno do futebol amazonense. Quando questionados sobre seus times de preferência no geral, apenas 17,2% dos entrevistados afirmam não torcer por nenhum clube. Contudo, essa realidade se inverte drasticamente ao se falar especificamente dos times amazonenses: quase metade dos torcedores (49,1%) declara não ter preferência por qualquer um deles.

Essa disparidade é um claro indicativo do desafio enfrentado pelos dirigentes do futebol no Amazonas. A ausência de um engajamento significativo com os clubes locais representa uma barreira para o crescimento e a sustentabilidade do esporte na região.

A mobilização da torcida é fundamental para a saúde financeira e a competitividade dos times, e os números da pesquisa sublinham a necessidade de estratégias mais eficazes para atrair e fidelizar o público amazonense aos seus próprios clubes. O sucesso futuro do futebol no estado dependerá, em grande parte, da capacidade de seus líderes em reverter esse cenário e fortalecer a identidade local.

Veja no infográfico:

Infográfico: O Cenário do Futebol no Amazonas

Paixão em Vermelho e Preto Uma análise visual da pesquisa do IPEN sobre as torcidas de futebol no Amazonas, revelando a hegemonia do Flamengo e os desafios do futebol local. O Rei Indiscutível do Amazonas 53% dos torcedores amazonenses declaram torcer para o Flamengo. O clube carioca, sozinho, possui mais torcedores no estado do que todos os outros times somados. A Batalha pela Relevância Local A nova hierarquia do futebol baré Quando a pergunta é focada apenas nos times do estado, uma nova força emerge. O Amazonas FC lidera a preferência, seguido pelo Manaus FC, deixando para trás os clubes mais tradicionais na preferência da torcida local. Presença tímida no cenário nacional Na pesquisa de preferência geral, que inclui times de todo o Brasil, o **Amazonas FC** é o único time local citado, com um percentual modesto, comparável ao de Remo e Paysandu, do Pará. Isso evidencia a dificuldade dos clubes locais em competir pela atenção com os gigantes nacionais. O Grande Desafio: A Desconexão com a Torcida 17,2% Afirmam não ter time de preferência no cenário **nacional**. 49,1% Afirmam não ter time de preferência entre os clubes **amazonenses**. A diferença gritante revela o principal obstáculo para o futebol amazonense. Quase metade da população que gosta de futebol não se conecta com os times da sua própria terra, um desafio monumental para os dirigentes que buscam fortalecer o esporte na região. Fonte: Pesquisa do Instituto de Pesquisas do Norte (IPEN). Infográfico criado para fins de demonstração.

Clique abaixo e veja a pesquisa completa:

Leia mais:

Contra Flamengo, Amazonas FC recoloca o futebol amazonense no Maracanã após 24 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱