Lutador de MMA é preso por agredir e ameaçar companheira no AM

Um lutador de Artes Marciais Mistas (MMA), de 35 anos, foi preso em flagrante no domingo (3), em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, por agredir e ameaçar sua companheira, de 33 anos. A ação ocorreu na rua 21 de Abril, bairro da Paz, como parte da Operação Shamar, que combate a violência contra a mulher.

A prisão foi realizada após denúncia feita por um familiar da vítima.

Vítima sofreu agressões físicas e ameaças de morte

Segundo o delegado Antônio Rondon, a vítima relatou que o agressor chegou em casa alterado, sob efeito de álcool e drogas, e começou uma discussão motivada por ciúmes.

“No local, a vítima relatou que o companheiro costuma ingerir bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas, o que o deixa bastante agressivo e alterado. No dia do ocorrido, ele chegou em casa, e, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão verbal com a companheira, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando-a de morte”, explicou o delegado.

Segundo Rondon, em depoimento, a vítima relatou que estava em casa com seus filhos quando o autor a agrediu fisicamente com um murro na boca, atingindo a região do lábio superior. “A prisão deste indivíduo demonstra que a polícia continuará combatendo crimes dessa natureza, que durante este mês será intensificado”, finalizou o delegado.

Operação Shamar intensifica ações no mês de agosto

A prisão integra as ações da Operação Shamar, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça, que intensifica o combate à violência doméstica em todo o país durante o mês de agosto.

O lutador foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e injúria e permanece à disposição da Justiça.

