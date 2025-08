Mulher é presa após matar ex-marido na frente dos filhos no AM

Manacapuru (AM) – Uma mulher identificada como Ingrid Souza da Silva, de 25 anos, foi presa suspeita de matar o ex-companheiro, Bruno Oliveira de Lima, de 30 anos, com um golpe de punhal. O crime ocorreu em 15 de junho deste ano, na cidade de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), na frente dos filhos do casal e do pai da vítima.

A prisão foi efetuada na última sexta-feira (1º/08) no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus, após um trabalho de inteligência da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru. Ingrid estava foragida desde a data do crime, e sua imagem havia sido divulgada pela polícia para auxiliar nas buscas.

Briga por guarda dos filhos motivou crime brutal

De acordo com o delegado John Castilho, que comanda a investigação em Manacapuru, o homicídio foi resultado de uma briga do casal pela guarda dos filhos. No dia do crime, Bruno havia levado as crianças para a casa de seu pai para protegê-las, pois a ex-companheira, Ingrid, tinha saído para beber. A atitude irritou a mulher, que se dirigiu à residência do sogro e, armada com um punhal, desferiu o golpe fatal no peito de Bruno.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Paulo Mavignier, destacou a importância da ação rápida da equipe.

“Estamos diante de um crime brutal, cometido na frente dos filhos da vítima e do pai dele. Nossa resposta reforça o compromisso da Polícia Civil com a justiça e com a proteção das famílias amazonenses”, afirmou.

Acusada estava em prisão domiciliar por tráfico de drogas

A investigação também revelou um detalhe ainda mais grave sobre a vida de Ingrid. No momento do crime, a acusada não poderia ter saído de casa, pois estava em prisão domiciliar. A medida cautelar havia sido imposta pela Justiça após ela ser presa em maio deste ano, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), por tráfico de drogas. Na ocasião, a mulher foi detida transportando aproximadamente 4 quilos de entorpecentes.

Ingrid Souza da Silva responderá por homicídio qualificado e já se encontra à disposição da Justiça.

