Mais de 70 migrantes morrem em naufrágio na costa do Iêmen

Barco com 157 pessoas a bordo afunda no Golfo de Áden; maioria das vítimas era da Etiópia e tentava entrar no Iêmen.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou nesta segunda-feira (4) que um barco com migrantes afundou na costa do Iêmen. A maioria dos passageiros era da Etiópia. De acordo com as autoridades iemenitas, 157 pessoas estavam a bordo da embarcação. Até agora, equipes de resgate conseguiram salvar 32 pessoas com vida e recolheram 76 corpos. No entanto, a OIM alerta que o número de vítimas pode aumentar nos próximos dias.

O barco seguia em direção à costa da província de Abyan quando afundou. Tanto a Secretaria de Segurança local quanto um funcionário da OIM confirmaram essa informação.

“As forças de segurança fazem uma grande operação para recuperar os corpos de um grande número de migrantes de nacionalidade etíope que morreram afogados na costa da província de Abyan quando tentavam entrar ilegalmente no território iemenita”, declarou a Secretaria de Segurança em comunicado.

Além disso, a nota oficial afirmou: “Muitos corpos foram encontrados espalhados pelas praias, o que sugere que várias vítimas estão desaparecidas.”

Apesar da guerra civil que atinge o Iêmen desde 2014, o fluxo migratório irregular para o país persiste. A maioria dos migrantes parte da Etiópia e cruza o estreito de Bab al-Mandab, entre o Djibuti e o Iêmen. Por esse motivo, a região, além de estratégica para o comércio internacional, também se tornou rota para migração e tráfico de pessoas.

*Com informações da Folha de São Paulo

