Direita do AM reage à prisão domiciliar de Bolsonaro

Parlamentares do AM criticam STF e dizem que prisão de Bolsonaro é perseguição política

Manaus (AM) – Parlamentares da direita amazonense utilizaram as redes sociais nesta segunda-feira (4) para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida provocou reações de aliados do ex-mandatário, que classificaram a ação como perseguição política e ataque à liberdade.

De dentro de um carro, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) gravou um vídeo para seus seguidores, manifestando indignação com a decisão judicial.

“Está cada vez mais claro: estamos vivendo uma escalada autoritária, uma verdadeira ditadura da toga no Brasil. E quem fica em silêncio agora será cúmplice quando a liberdade acabar”, declarou.



A deputada estadual Débora Menezes (PL) também se pronunciou em tom crítico. Para ela, o STF tenta silenciar “a principal liderança da oposição”.

“Eles estão tentando calar o Bolsonaro porque ele é a principal liderança política do nosso país. Mas não é só isso, eles estão tentando calar todo o povo brasileiro. Mas a gente não vai aceitar, a gente não vai assistir a isso calado. É por isso que nós fomos para a rua ontem. A gente está assistindo à destruição da nossa liberdade, assistindo à destruição da nossa democracia, da nossa Constituição. O Alexandre de Moraes não é dono do Brasil”, afirmou.

O vereador Coronel Rosses (PL) também se manifestou nas redes sociais e afirmou que Bolsonaro sofre perseguição política por parte do Judiciário.

Além dele, outro vereador se manifestou sobre a prisão do ex-presidente: Raiff Matos (PL). O parlamentar, que pouco tem se manifestado nas redes sociais sobre as sanções do STF, também publicou um vídeo. Assim como os demais, alegou perseguição política por “tudo o que Bolsonaro representa”.

Descumpriu regras

A decisão de Alexandre de Moraes ocorreu após Bolsonaro descumprir medidas cautelares impostas anteriormente, entre elas, a proibição de uso das redes sociais, seja de forma direta ou por terceiros. No domingo (3), durante manifestações em diversas cidades do país, o ex-presidente falou por vídeo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que liderava um ato em seu apoio e pedia anistia aos investigados por tentativa de golpe em 2023.

Segundo Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro e outros dois filhos do ex-presidente, Carlos e Eduardo, publicaram em suas redes sociais postagens de agradecimento de Bolsonaro aos apoiadores que compareceram aos atos realizados ontem. Dessa forma, houve descumprimento das restrições determinadas anteriormente.

“Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”, afirmou.

