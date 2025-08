Lula reclama de salário de R$ 46 mil como presidente: ‘não é muito’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (5) que o salário de R$ 46 mil que recebe como chefe do Executivo federal “não é muito”. A declaração foi feita durante a abertura da 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, enquanto comentava sobre a necessidade de reformar o Imposto de Renda.

Ao criticar o atual modelo de tributação, Lula afirmou que o sistema é injusto com a população de baixa renda.

Segundo ele, “não pode a pessoa que vai comprar as coisas de comer pagar o mesmo Imposto de Renda que paga o Lula”. O presidente explicou que, do salário bruto de R$ 46 mil, paga R$ 27 mil em impostos e que o Partido dos Trabalhadores (PT) desconta outros R$ 4 mil na fonte, o que o deixaria com R$ 21 mil líquidos.

Em tom bem-humorado, Lula disse que não tem aumento: “Eu tenho que pedir para mim mesmo. Eu me olho no espelho e falo: ‘Oh, Lula, eu quero aumento’. Aí eu falo: ‘Você não vai ter’”, brincou.

A reunião do Conselhão, realizada em Brasília, reúne representantes da sociedade civil, empresários e ativistas para auxiliar o governo federal na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. O encontro contou com a presença do presidente e de ministros do governo.

