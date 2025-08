Três linhas de ônibus terão itinerários alterados em Manaus; confira

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que três linhas de ônibus terão seus itinerários alterados a partir da próxima segunda-feira (11). A medida tem como objetivo ampliar a cobertura do transporte público e garantir mais opções de deslocamento com rotas diretas.

As alterações contemplam as linhas 461, 205 e 223, que agora passam a atender novas áreas da cidade. Com isso, moradores de bairros como Parque das Garças, Parque Mosaico, Nova Esperança e redondezas serão beneficiados com mais acesso ao sistema.

Segundo o IMMU, a ampliação das rotas é parte de uma estratégia para levar transporte público a regiões que ainda não tinham cobertura adequada, promovendo mais conforto, segurança e eficiência para os usuários.

Linhas com novos itinerários:

Linha 461 – Parque das Garças / T2 / André Araújo / T2 / Centro

Terá o trajeto ajustado para incluir a rua Abraham Benzion. A rota de ida passará pelas ruas Cedro Branco, Erva Sereno e dos Ciprestes, enquanto o retorno ocorrerá pelas ruas Cravo da Índia e Cedro Rosa.

Linha 205 – Planalto / Versalles / Parque Mosaico / Centro

A linha ganhará nova nomenclatura e trajeto estendido para cobrir o Parque Mosaico. O ônibus circulará pelas ruas Péricles Ramos, Klaus Vianna, José Tavares, Ulisses Tapajós e pela avenida José Moacir Teberga de Toledo.

Linha 223 – Augusto Montenegro / Nova Esperança / Centro

A linha terá a rota estendida para incluir a rua A (rua Pindaí) e a rua Jequié, com ida e volta pela avenida Marginal II (rua Claraval) e avenida Laguna, ampliando o atendimento aos moradores da Nova Esperança.

Mudanças melhoram acesso e mobilidade urbana

O IMMU ressalta que essas mudanças integram um conjunto de ações planejadas para modernizar o transporte coletivo em Manaus. O foco é oferecer mais agilidade nas viagens, conforto aos passageiros e integração entre os bairros e o Centro da capital.

