PC-AM apreende celulares roubados e desmantelados em operação no bairro Compensa 2.

Manaus (AM) – Dois homens, de 25 e 38 anos, foram presos, nesta sexta-feira (8), suspeitos de receptação qualificada. A prisão ocorreu durante investigação em uma loja de assistência técnica localizada na avenida Oscar Borel, 342, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), no local foram encontrados diversos celulares com restrição de roubo e furto, além de carcaças e peças que indicam a prática ilegal de desmanche. “Durante a fiscalização, apreendemos cinco aparelhos com restrição, 35 celulares, 20 carcaças e várias peças provenientes do desmanche,” afirmou o delegado.

Procedimentos legais

Os suspeitos foram presos em flagrante por receptação qualificada e seguem à disposição da Justiça.

Operação RecuperaFone 19 e outras ações recentes

Esta é a segunda ação do NIRC em menos de uma semana. Na terça-feira (05/08), durante a Operação RecuperaFone 19, seis homens foram presos por receptação qualificada e porte ilegal de armas. Seis lojas de assistência técnica no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, foram fiscalizadas. Um dos presos já responde por receptação e furto.

