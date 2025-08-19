Colisão

Acidente entre carro e moto deixa vítima em estado grave na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim.

Manaus (AM) – Uma mulher ficou gravemente ferida na noite desta segunda-feira (18), após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

A vítima estava na garupa da motocicleta, que era conduzida pelo marido dela, quando ocorreu o acidente.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde da cidade para atendimento especializado.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foi acionado para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

