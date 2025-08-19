Denúncia

Suspeito foi flagrado negociando os aparelhos em estacionamento de supermercado na Zona Leste

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por receptação, na última segunda-feira (18), após ser flagrado negociando 15 celulares roubados logo após um show ocorrido no sábado (16), na Zona Centro-Sul de Manaus. A prisão foi efetuada por policiais do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Grande Circular, bairro São José Operário, Zona Leste da cidade.

Investigação já monitorava grupo criminoso

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º DIP, o suspeito integrava um grupo criminoso que atua em eventos públicos. Os criminosos se passam por mototaxistas, abordam as vítimas na saída dos shows e, durante a corrida, cometem os roubos de celulares, principalmente modelos de alto valor.

Apreensão aconteceu em estacionamento de supermercado

No momento da prisão, o homem estava negociando os aparelhos em um estacionamento de supermercado.

“Aprendemos cerca de 15 celulares roubados no sábado, principalmente aparelhos de alto poder aquisitivo, sendo que quatro tinham restrições de roubo”, mencionou o delegado.

Polícia busca identificar outros envolvidos

As investigações continuam para identificar e localizar os demais integrantes do grupo. A Polícia Civil orienta que vítimas de roubos recentes compareçam ao 9º DIP para possível reconhecimento dos aparelhos.

Suspeito responderá por receptação

O homem foi autuado em flagrante por receptação. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem usava aplicativo de namoro para roubar vítimas em Manaus