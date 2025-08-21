Flagrante

Situação ocorreu no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi agredido por populares após ser acusado de importunar sexualmente uma mulher na rua Magalhães Barata, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, na tarde de quarta-feira (20).

De acordo com testemunhas, o suspeito abordou uma mulher que caminhava pela rua e a convidou para entrar em seu carro. Ao recusar, a vítima pediu ajuda a moradores da região.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo de homens cercando o veículo e agredindo o suspeito, que chega a pedir desculpas ao marido da vítima. Até o momento, não há informações sobre o registro da ocorrência em alguma delegacia de Manaus.

