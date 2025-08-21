Violência

Crime aconteceu em Manaus e faz parte das ações da Operação Shamar, que combate a violência contra a mulher

Um homem de 28 anos foi preso na quarta-feira (20), acusado de atear fogo na casa da própria irmã, de 31 anos, que está grávida de cinco meses. O crime aconteceu no dia 3 de maio deste ano, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Irmã e filhos escaparam pelas janelas

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, o suspeito chegou à residência embriagado e sob efeito de drogas. Após uma discussão, ele ateou fogo na porta da casa, obrigando a irmã e seus três filhos a fugirem pelas janelas para escapar das chamas.

“A ação criminosa ocorreu após o infrator chegar ao local e cair de uma escada de madeira existente no imóvel. Ele, que já tem passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo, ameaçou a irmã, acusando-a de colaborar com a Justiça nos processos em que responde”, explicou a delegada.

Incêndio foi controlado por vizinhos

O incêndio foi iniciado com gasolina e só não teve consequências mais graves graças à ajuda de vizinhos, que controlaram as chamas. Durante toda a ação, o homem fazia ameaças, afirmando que todos morreriam queimados e que voltaria para incendiar a casa novamente.

“A vítima foi levada a uma unidade hospitalar após apresentar sangramento decorrente do episódio. Em seguida, solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU) devido ao temor em relação ao irmão”, disse Nathalia Oliveira.

Prisão preventiva decretada

No dia 6 de maio, o suspeito já havia sido preso em cumprimento a outro mandado, mas respondia em regime aberto. Diante da gravidade do novo crime, aliado à medida protetiva solicitada pela vítima, a Justiça decretou sua prisão preventiva. Ele foi localizado e preso na rua Bom Jesus, no mesmo bairro onde o crime ocorreu.

O homem vai responder por incêndio em casa habitada e ameaça. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Família perde tudo após incêndio destruir casa em Uarini