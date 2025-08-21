Investigação

Suspeito de atirar em jovem após briga em Atalaia do Norte é capturado

Um homem de 32 anos, acusado de tentativa de homicídio contra um jovem de 18 anos, foi preso na quarta-feira (20), no bairro Centro, em Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

Investigação teve início após briga generalizada

De acordo com o delegado Weslei Zarate, da 50ª DIP, a equipe tomou conhecimento do fato em 6 de outubro de 2024, após uma briga generalizada na praça da cidade, ocorrida depois do resultado das eleições municipais. Durante a confusão, o irmão do suspeito foi esfaqueado com um punhal, o que motivou o início das investigações para apurar os fatos e tomar as providências cabíveis.

“Constatamos que após o seu irmão ser atingido, em ato contínuo o autor dirigiu-se até a residência da família do suposto indivíduo que o esfaqueou e, em posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos atingindo a vítima que estava na casa. Logo após, o autor fugiu para Tabatinga, possivelmente, tentando se deslocar para outro país, onde foi constatado que ele ficou um período na Bolívia”, informou Weslei Zarate.

Prisão preventiva cumprida após investigação

O delegado informou que foi solicitado à Justiça o mandado de prisão contra o homem, que foi concedido. Na tarde de quarta-feira (20), por volta das 16h, a equipe localizou o suspeito e cumpriu a ordem judicial com sucesso.

O homem responderá por tentativa de homicídio simples, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

