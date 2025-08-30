Avenida das Torres

Richard Andrade e Max Henrique sofreram colisão na Avenida das Torres e não resistiram aos ferimentos

Dois jovens, identificados como Richard Andrade e Max Henrique de Souza, ambos de 24 anos e trabalhadores da P&G, morreram em um grave acidente na tarde deste sábado (29) na Avenida das Torres, zona Centro-Sul de Manaus. As vítimas estavam em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de 250 cilindradas, quando se envolveram na colisão com um micro-ônibus e, em seguida, foram atropeladas por um ônibus coletivo.

Testemunhas relataram que a dupla tentava realizar uma ultrapassagem arriscada entre o micro-ônibus e o ônibus que seguia ao lado. Durante a manobra, a motocicleta colidiu com o micro-ônibus, provocando a queda dos dois jovens na pista.

“Ele estava indo trabalhar. O amigo dele foi buscá-lo em casa. Eles perderam o equilíbrio, o ônibus acabou passando por cima da cabeça do Richard, e o Max também morreu na hora”, contou Andriw Cavalcante, familiar das vítimas.

Motorista presta socorro e coopera com autoridades

O ônibus, conduzido por Francisco Charles Trindade, de 48 anos, não conseguiu frear a tempo, atropelando os motociclistas. Segundo o motorista, ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a tragédia.

“Ele também prestou apoio no resgate e demonstrou profundo pesar pelo ocorrido”, informaram testemunhas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção dos corpos. Durante o atendimento, o trânsito na Avenida das Torres ficou parcialmente interditado, provocando congestionamento na região.

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

A Polícia Civil instaurará inquérito para apurar as causas do acidente e ouvir formalmente os envolvidos. Familiares ressaltaram que a via apresenta riscos e que melhorias, como sinalização adequada, poderiam evitar tragédias semelhantes.

“Essa avenida é muito perigosa, deveria ter um sinal ali”, disse Andriw Cavalcante.

O trânsito já foi liberado após a conclusão da perícia.

