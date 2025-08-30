transporte público

Tarifa social de R$ 4,50 é mantida, mas perícia avaliará cálculo e subsídios do transporte público

A 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus determinou a realização de prova pericial para analisar a metodologia de cálculo das tarifas de ônibus e a composição dos subsídios destinados ao transporte público da capital. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Amazonas (MPAM), no âmbito de ação civil pública movida pela 81ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) contra o Município de Manaus e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A juíza Etelvina Lobo Braga julgou parcialmente procedente o pedido do MP e manteve a tarifa de R$ 4,50 para os beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No entanto, a definição das demais tarifas dependerá do laudo pericial.

Perícia técnica nomeada

A perita Amanda Pimenta Leão foi designada para realizar a análise e entregar o laudo em até 30 dias. A decisão da Justiça ressalta que os custos da perícia só serão cobrados ao final do processo.

“A decisão, no entanto, não resolve o impasse sobre o valor da passagem para os demais usuários, que atualmente pagam R$ 5,00. O julgamento definitivo sobre o vale-transporte e a tarifa cheia será tomado em outra etapa do processo”, destacou o texto judicial.

Reajuste contestado

Em fevereiro de 2025, a Prefeitura de Manaus anunciou o aumento da tarifa de R$ 4,50 para R$ 5,00, alegando déficit no sistema. O decreto foi suspenso judicialmente, mas confirmado em abril pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo a gestão municipal, cada passagem custa R$ 9,23, sendo que o usuário paga R$ 4,50 e a prefeitura subsidia R$ 4,73. O sistema gera um déficit estimado em R$ 44 milhões, com custo mensal de R$ 75,8 milhões e arrecadação de R$ 31,8 milhões.

Questionamentos do Ministério Público

O MPAM contesta os cálculos da prefeitura, argumentando que a metodologia utilizada é baseada em estimativas, sem refletir a realidade do sistema. Para os promotores, o aumento da tarifa coloca Manaus entre as capitais com transporte coletivo mais caro, penalizando a população de baixa renda.

“Essa conta vai pesar na renda das pessoas menos favorecidas economicamente, sem contrapartida de melhoria no sistema de transporte”, destacou o MP, defendendo a perícia técnica independente.

Tentativas de conciliação

A disputa já passou por audiências de conciliação em março, sem acordo entre prefeitura e MP. A proposta de tarifa diferenciada para beneficiários do CadÚnico partiu do município, mas os promotores alegaram falta de tempo para avaliar os impactos.

Mesmo com a cobrança de R$ 5,00 iniciada, a prefeitura estabeleceu que a tarifa social de R$ 4,50 só entraria em vigor até 60 dias após a publicação do decreto, prazo necessário para emissão do Cartão Passa-Fácil Social. Até o momento, o benefício ainda não foi plenamente implementado.

Com a decisão da juíza Etelvina Braga, a tarifa social foi validada, mas o laudo da perícia poderá influenciar o desfecho do processo, que segue em disputa judicial.

