A Ciranda Tradicional foi a segunda agremiação a se apresentar no 27º Festival de Cirandas de Manacapuru (a 68 km de Manaus), neste sábado (30), com o tema “Sapucai’Ay: O Grito que Vem das Águas”, na arena do Parque do Ingá, o Cirandódromo.
Com alegorias grandiosas, cores reluzentes e recursos tecnológicos — como hologramas —, a apresentação denunciou as ameaças impostas pelas mudanças climáticas. O espetáculo também exaltou a resistência e a força dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
Um dos pontos altos foi a entrada da agremiação, que empolgou a torcida e marcou o início da apresentação com a representação de uma criança indígena clamando pela preservação das águas.
Destaques do espetáculo
O cordão de entrada, caracterizado como seres aquáticos e encantados que emergem das águas, trouxe coreografias inspiradas na vida subaquática. O balé aéreo deu vida ao enredo da Ciranda Tradicional.
Em meio às bandeiras da Torcida Organizada Tradicional, o cordão principal surgiu do meio da arquibancada e foi conduzido pelos torcedores até a arena, dando continuidade ao espetáculo.
O uso de tecnologia e efeitos pirotécnicos também marcou a noite. Personagens da ciranda surgiram em alegorias gigantes, acompanhadas por fogos frios. O espetáculo ainda fez referência às religiões católica e de matriz africana, com destaque para a representação de Oxum, orixá associado às águas doces.
Segundo o presidente da Ciranda Tradicional, Magal Pinheiro, o espetáculo foi planejado desde setembro de 2024 e apresentado com muito esforço coletivo.
“Foi uma noite encantadora, de um sonho realizado desde setembro do ano passado, após o festival. Foi um tema escolhido com muito carinho, estamos muito felizes por essa noite. Foi uma noite mágica da Ciranda Tradicional”, declarou.
Estreias emocionantes
Estreando como personagem da Ciranda Tradicional, Gabriella Oliveira celebrou a experiência de interpretar a Constância.
“Não sei como expressar a minha sensação de ter representado a Constância da minha Ciranda. Deu um flashback de quando eu ainda estava no ensaio, viver tudo isso foi muito gratificante”, disse.
Também estreante no festival, a bailarina Beatriz Negreiros destacou a emoção de integrar o cordão cênico.
“Foi uma pequena participação, mas foi muito grande para todos nós, foi algo muito elaborado. Foi a primeira vez no festival, o coração foi a mil e estou muito feliz e alegre com uma sensação já de campeã”, celebrou.
Encerramento do festival
O 27º Festival de Cirandas de Manacapuru encerra neste domingo (31/08) com a apresentação da Ciranda Flor Matizada, a partir das 21h. Após o espetáculo, a programação segue com os shows de Delírios do Samba e Mikael e Banda.
