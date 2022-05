Manaus terá nova linha de ônibus e mudanças em itinerários

Os usuários do aplicativo "Cadê Meu Ônibus" receberão alertas e também podem obter mais informações

Manaus (AM)- O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa nesta sexta (6) que Manaus recebe uma nova linha de ônibus e também a mudança de itinerários nas linhas 003, 006, 319 e 328.

A partir de segunda-feira (9), a nova linha 642 T3/ Av. do Turismo/ Ponta Negra será operada pelas empresas Vega e Rondônia Transportes.

Itinerário de ida: T3, Av. Max Teixeira, Estação E4, Av. Torquato Tapajós, Av. Santos Dumond, Av. do Turismo, Av. Coronel Teixeira, Retorno na Rotatória do Tropical Hotel.

Itinerário de volta: Av. Coronel Teixeira, Av. do Turismo, Av. Santos Dumond, Av. Torquato Tapajós, Av. Max Teixeira, Estação E4 e Terminal 3.

No horário de pico da tarde a viagem inicia na Ponta Negra e terá como linha de apoio a 641. Válido para operações nos dias úteis.

Confira as demais mudanças

Linhas 006 – Av. do Futuro/Marina Tauá/Alphaville/Ponta Negra a partir do dia 9 de Maio

Itinerário de ida: Ruas 12, Péricles Ramos, 27, Cristina Tavares, Av. do Futuro, Av. do Turismo, Av. Frederico Baird, Av. Sócrates Bonfim, Av. Frederico Baird, Av. do Turismo, Av. Cel Teixeira. Al. Líbia, Al. Japão, Av. Perimetal Thales Loureiro, A. José Augusto Loureiro, Av. Perimetal Thales Loureiro.

Itinerário de volta: Av. do Turismo, retorno da rotatória, Av. do Turismo, Av. do Futuro, Ruas Cristina Tavares, 27, Ricardo Ramos, Péricles Ramos e 12.

Linha com operação nos horários de pico manhã e tarde e operação exclusiva nos dias úteis, exclusiva nos dias úteis e sábado.

A linha atenderá a Av. do Futuro com Terminal do bairro Jardim Versalles.

Alteração de Itinerários nas Linhas 003 – Marinas/Cetur/Ponta Negra a partir do dia 9 de Maio

Itinerário de ida: Garagem da Vega, Av. do Turismo, Estrada de acesso ao Cetur, Av. do Turismo, Rua Agente Mauro Lobo, Av. do Turismo, Av. Cel Teixeira, retorno rotatória do Tropical.

Itinerário de volta: Av. Cel Teixeira, Av. do Turismo e Garagem Vega.

Linha com operação nos horários de pico manhã e tarde e operação exclusiva nos dias úteis.

Desvio de Itinerário – Interdição Emergencial

No período de 9 a 23 deste mês ocorrerá interdição emergencial para reparo nas vias das Avenidas Angélica Cruz (alça de acesso a Av. Margarita) e Margarita (sentido bairro/centro) que afetará as linhas 319 e A328.

Linhas 319 e A328 operarão na ida: Normal até a Av. Curaçao, Av. Arq. Angélica Cruz, Rua Polônia, Rua 201, Rua Samoa, Av. Arq. Angélica Cruz, Av. Curaçao e Normal.

Linhas 319 e A328 na volta: Normal até a Av. Curaçao, Av. Arq. Angélica Cruz, Rua Samoa, Rua Bósnia, Rua Polônia, Av. Arq. Angélica Cruz, Av. Curaçao e Normal.

Durante o período de interdição haverá presença de fiscais e logo após o término da obra o itinerário voltará à sua normalidade.

Os usuários do aplicativo Cadê Meu Ônibus receberão alertas e também podem obter mais informações sobre a criação da linha, alterações e desvio do itinerário direto no app.

