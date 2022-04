Polícia frustra assalto a ônibus e prende homem por roubo em Manaus

Manaus (AM)- Policiais militares da 6ª e 1ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) detiveram, na noite de quarta-feira (20), na Rua 87, bairro Francisca Mendes, zona Norte, um jovem de 19 anos, por tentativa de assalto a linha de ônibus 54 e, na madrugada desta quinta-feira (21), prenderam um indivíduo de 40 anos, por roubo em uma loja de material de construção, localizada na avenida Tefé.

Por volta das 20h40, de quarta-feira (20), policiais em patrulhamento no bairro Francisca Mendes receberam sinal do motorista do ônibus da linha 054.

Após a abordagem, a polícia encontrou o jovem com um simulacro, tipo pistola, cometendo assalto no interior do coletivo. O jovem já havia roubado dois telefones.

O jovem chegou a ser agredido por populares. Ele foi levado para SPA Danilo Corrêa para atendimento médico, em seguida foi conduzido para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na ocorrência da 1ª Companhia Comunitária de Polícia (Cicom), nesta madrugada, a polícia acionada para verificar suposto arrombamento em uma Loja de Material de Construção, localizada na avenida Tefé. Ao chegarem no local, foi constatado que a porta principal do estabelecimento apresentava ter sido arrombada.

Após contato com o proprietário, ele acompanhou a entrada das guarnições no imóvel, e localizaram um rapaz dentro da loja de posse de uma sacola com a quantia de R$129.

O suspeito foi detido e conduzido até 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ambos autores dos crimes estão diante da justiça para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

