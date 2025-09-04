Posicionamento

Governador defendeu equilíbrio no julgamento de Bolsonaro e pediu respeito à verdade e segurança jurídica.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), se manifestou na tarde desta quarta-feira (3) sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro e outros sete réus respondem por tentativa de golpe de Estado.

Por meio das redes sociais, Wilson defendeu que o processo deve ser conduzido com equilíbrio e que a decisão precisa fortalecer a pacificação do país.

“O STF concluiu hoje uma etapa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos próximos dias, decisões importantes definirão o rumo do nosso país. É hora de buscar pacificação nacional, segurança jurídica e respeito à verdade. Condenar Bolsonaro por um golpe inexistente seria um erro grave. Minha solidariedade ao presidente e sua família. Que a justiça prevaleça!”, escreveu o governador.

O julgamento de Bolsonaro segue nos próximos dias, quando os ministros do STF devem definir o desfecho do caso.

