As denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP Manacapuru, ou pelo 181, da SSP-AM.

Um homem identificado como Wallace Diniz dos Santos, conhecido como “Catinha”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pelo homicídio de um homem de 32 anos, ocorrido em 14 de outubro de 2024, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado John Castilho, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, Wallace teria agredido e esfaqueado a vítima em coautoria com outro indivíduo, que já foi preso em 29 de agosto.

“O crime foi cometido de forma cruel. A vítima sofreu múltiplas lesões e facadas que resultaram em sua morte, motivadas por desavenças anteriores”, explicou o delegado.

A PC-AM pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wallace Diniz dos Santos seja comunicada pelo Disque-Denúncia da DIP Manacapuru, pelo número (92) 99517-0201, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A identidade dos denunciantes será mantida em sigilo, reforçou a delegada responsável.

