Semsa

Médicos atenderam casos de pressão alta, fadiga, ansiedade e outros sintomas leves entre os participantes.

O Sou Manaus 2025 registrou 65 atendimentos médicos no primeiro dia, na noite desta quinta-feira (5), em três pontos de atendimento espalhados pelo festival.

A maioria dos casos envolveu pressão alta e fadiga, mas os profissionais também atenderam situações de ansiedade, dores abdominais, mal-estar e sintomas leves como desidratação e dores lombares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou três pessoas a unidades hospitalares. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que o fluxo de atendimentos ocorreu dentro da normalidade.

Principais casos registrados:

Fadiga: 15 casos

Crise de ansiedade: 5 casos

Dores abdominais: 4 casos

Mal-estar geral: 4 casos

Outros sintomas leves: dores lombares, dor auricular, desidratação, azia, entre outros

A assessora da Subsecretaria de Gestão da Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo, reforçou a importância de se alimentar bem e se manter hidratado para aproveitar o festival sem prejuízos à saúde.

“Nossos pontos de assistência prestam o suporte pré-hospitalar necessário, mas todos precisam se hidratar, se alimentar bem, usar roupas leves e evitar exageros no consumo de bebidas alcoólicas para aproveitar essa grande festa”, destacou Aldeniza.

A Semsa mobilizou 120 profissionais para o festival, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além do Samu com ambulâncias, motolâncias e uma ambulancha. A Vigilância Sanitária também atuou no evento, inspecionando os pontos de venda de comidas e bebidas.

Leia mais

Bruno & Marrone e Joelma arrastam multidão na 1ª noite do Sou Manaus 2025