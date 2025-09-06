Latrocínio

Vítima foi atacada durante invasão à residência; suspeitos foram contidos por vizinhos e levados à delegacia.

Daniel Junio da Silva Miranda, de 32 anos, morreu com 16 perfurações pelo corpo após ter a casa invadida e roubada na madrugada desta sexta-feira (5), na Rua 13, bairro Monte Sião, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Segundo familiares, dois suspeitos que já haviam trabalhado com Daniel enviaram uma mensagem por volta de meia-noite pedindo R$ 20 para comprar drogas. Diante da recusa, eles invadiram a residência com a intenção de roubar a motocicleta e outros pertences.

Testemunhas relataram que um vizinho viu um dos homens tentando ligar a moto, nervoso e ensanguentado. Ao perceber a cena, familiares gritaram e correram para socorrer Daniel, que já apresentava ferimentos no pescoço, braços e testa, além de sinais de espancamento na cabeça.

Vizinhos conseguiram conter os suspeitos e os entregaram à Polícia Militar, que os levou para a delegacia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, que será velado na igreja onde a mãe da vítima congrega.

