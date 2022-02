Família procura mulher desaparecida desde novembro em Manaus

Manaus (AM) – Rosineide Lobo da Silva, de 40 anos, está desaparecida desde 24 de novembro de 2021, por volta das 15h.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem da mulher.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, por Anete das Dores Lobo, 65, mãe da desaparecida, após a data mencionada acima, ela perdeu contato com a filha, que morava no bairro Betânia, zona sul, e costumava frequentar a sua residência.

Ainda segundo a comunicante, a filha de Rosineide morava com Anete e, uma vez por mês, a mulher ia deixar dinheiro para ela. No entanto, desde o dia 24 de novembro, Rosineide não compareceu mais à residência.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Rosineide que entre em contato com à Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

*Agência Amazonas

