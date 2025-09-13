Série A

Alesson marcou o gol da vitória em lance polêmico analisado pelo VAR

O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 neste sábado (13), em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o retorno de Arthur Melo ao Tricolor, mas terminou com vaia da torcida.

Gol polêmico de Alesson decidido pelo VAR

Alesson marcou para o Mirassol após rebote de João Victor. O lance gerou polêmica por possível impedimento, mas, depois da análise do VAR, a arbitragem confirmou a legalidade do gol.

Situação das equipes na tabela

Com a vitória, o Mirassol chegou a 38 pontos e garantiu vaga no G4 do Brasileirão. Já o Grêmio perdeu a sequência de três jogos de invencibilidade e parou na 13ª posição, com 25 pontos.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Juventude em casa, domingo (21), às 16h. O Grêmio terá o clássico Gre-Nal contra o Internacional, às 17h30, na Arena.

Como foi o jogo na Arena

Apesar de atuar em casa, o Grêmio teve dificuldades para criar. No primeiro tempo, José Aldo e Alesson tiveram chances claras para o Mirassol, até que o atacante abriu o placar.

O Grêmio reagiu com finalização de Marlon, defendida por Walter, e Cristaldo perdeu o rebote livre. A etapa terminou em confusão pela validação do gol paulista.

Na segunda parte, o Tricolor tentou pressionar, mas encontrou dificuldade na criação. Mano Menezes ainda enfrentou problema com substituição equivocada, o que gerou irritação no banco.

Sem força para reagir, o Grêmio pouco assustou. O Mirassol segurou a vitória e confirmou mais três pontos importantes na competição.

*Com informações da CNN

