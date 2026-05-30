Governo do Amazonas

Obras realizadas pela Sedurb e UGPE revitalizaram e construíram 52 campos, quadras e arenas na capital e no interior

Mais de R$ 60 milhões em investimentos, 52 espaços esportivos revitalizados ou construídos e milhares de pessoas beneficiadas. Esses números refletem uma das principais frentes de atuação do Governo do Amazonas nos últimos sete anos na área esportiva. As obras foram executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Os recursos permitiram a modernização de campos, quadras e arenas esportivas. Entre as melhorias estão a implantação de iluminação em LED, sistemas de drenagem, novos alambrados, recuperação estrutural e instalação de gramado sintético. Além disso, os investimentos viabilizaram a construção de novos equipamentos públicos. É o caso do Centro de Lazer Noca e Maroca, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus, e do Centro Desportivo da Compensa (CDC), na zona Oeste.

Ao todo, a Sedurb e a UGPE entregaram 52 espaços esportivos. Desse total, 46 estão na capital e seis em municípios do interior.

“As melhorias realizadas criaram as condições necessárias para que os espaços reformados ou revitalizados voltassem a receber atividades esportivas de forma regular. O objetivo das obras sempre foi fazer com que essas estruturas estivessem preparadas para receber programas esportivos, projetos sociais e as ações da comunidade, ampliando o acesso da população ao esporte e ao lazer”, pontua o engenheiro civil Marcellus Campêlo, que esteve à frente da Sedurb e da UGPE no período.

Em março deste ano, Campêlo se desincompatibilizou dos cargos de secretário. Com isso, colocou o nome à disposição da Federação União Progressista como pré-candidato a deputado estadual.

Espaços revitalizados recebem atividades gratuitas

Após a conclusão das obras, os equipamentos esportivos passaram para a gestão da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). Desde então, a pasta passou a administrar e ocupar as áreas com atividades esportivas e sociais.

Dessa forma, os espaços começaram a receber atividades gratuitas. Entre as iniciativas, destaca-se o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que ampliou o acesso de crianças e jovens à prática esportiva. Além disso, o programa fortaleceu o papel social desses locais.

Criado em 2021, o Pelci registrou mais de 325 mil atendimentos ao longo de 2025. O programa oferece modalidades como futebol, futsal, vôlei, basquete, atletismo, judô, natação, jiu-jítsu e xadrez. Segundo o governo, parte desse crescimento está diretamente ligada à ampliação da rede de espaços esportivos.

Para Marcellus Campêlo, os resultados demonstram a importância de associar investimentos em infraestrutura à oferta contínua de atividades esportivas e sociais.

“A obra pública cumpre seu papel quando passa a fazer parte da rotina das pessoas, criando oportunidades e ampliando o acesso às políticas públicas”, afirma.

Obras alcançam todas as zonas de Manaus

Na capital, os investimentos contemplaram espaços esportivos em todas as zonas da cidade.

Na zona Norte, campos como o da Santa Inês, no Santa Etelvina, e o Areal Andrezão, no Rio Piorini, voltaram a receber atividades regulares após revitalização completa. Além disso, a Arena Novo Israel e a quadra do conjunto Viver Melhor I ampliaram as opções de lazer para a comunidade.

Já na zona Leste, receberam melhorias o Campo da União, no Jorge Teixeira, o Campo Amadeu Botelho, no Zumbi dos Palmares, e a quadra do Centro Comunitário Monte Sião, no Tancredo Neves.

Por outro lado, a zona Oeste foi beneficiada com a requalificação de espaços tradicionais. Entre eles estão o Campo Triângulo, no São Raimundo, o Campo da Alvorada II, a Arena São Jorge e o Complexo Santos Dumont.

Na zona Sul, as intervenções incluíram o Campo do Betanhão, a Arena Multiuso da Betânia e a quadra do Educandos. Assim, os moradores passaram a contar com mais opções para a prática esportiva e o lazer.

Municípios do interior também receberam investimentos

Além de Manaus, os investimentos chegaram aos municípios de Parintins, Rio Preto da Eva, Canutama, São Paulo de Olivença, Maués e Novo Aripuanã.

Entre os destaques está a revitalização do Ginásio Poliesportivo Elias Assayag, em Parintins. O espaço recebeu cerca de R$ 3 milhões em investimentos. Em Maués, por sua vez, o Governo do Amazonas entregou o Ginásio Padre Leão Martinelli, ampliando a infraestrutura esportiva do município.

Dessa maneira, os investimentos fortaleceram a prática esportiva e ampliaram o acesso da população a espaços de convivência e lazer em diferentes regiões do estado.

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