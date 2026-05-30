Maracanã

Técnico definiu o time titular para o último amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti confirmou neste sábado (30) a escalação da Seleção Brasileira para o último amistoso antes do embarque para a Copa do Mundo. A equipe enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Sem fazer mistério, o treinador revelou os titulares durante entrevista coletiva. Além de responder perguntas sobre Neymar, Vinicius Jr. e outros temas, Ancelotti aproveitou a última pergunta para anunciar a formação que começará a partida.

Apesar da definição da equipe, o comandante italiano afirmou que pretende promover mudanças no segundo tempo para observar outras opções do elenco.

Time mantém base dos treinamentos

Ancelotti repetirá a formação utilizada no treinamento de sexta-feira (29), realizado na Granja Comary.

Como Marquinhos e Gabriel Magalhães disputam a final da Champions League, o treinador manteve Bremer e Léo Pereira na defesa. A dupla já atuou junta nos amistosos da Data Fifa de março.

Além disso, o ataque terá uma mudança importante. Luiz Henrique assumiu a vaga que seria de Estêvão, que se recupera de lesão. Gabriel Martinelli também surgiu como alternativa para o setor ofensivo. No entanto, o atacante segue à disposição do Arsenal para a decisão da Liga dos Campeões da Europa e só se apresentará à seleção nos Estados Unidos.

Escalação da Seleção Brasileira

O Brasil se despede da torcida antes da Copa do Mundo com a seguinte formação:

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Jr.

Opções no banco de reservas

Para o amistoso, Ancelotti contará com as seguintes opções no banco:

Goleiros: Ederson e Weverton

Laterais: Danilo e Douglas Santos

Zagueiro: Ibañez

Volantes: Fabinho e Danilo Santos

Meia: Lucas Paquetá

Atacantes: Rayan, Endrick e Igor Thiago

A única ausência confirmada é Neymar, que segue em recuperação de lesão.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Panamá (C) — 31/05, às 18h30 (de Brasília) — Amistoso

Egito (N) — 06/06, às 19h (de Brasília) — Amistoso

Marrocos (N) — 13/06, às 19h (de Brasília) — Copa do Mundo

Ancelotti ajusta equipe para reta final de preparação

Dessa forma, o amistoso contra o Panamá servirá como o último teste da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Além disso, a partida permitirá que Ancelotti avalie alternativas para o elenco, especialmente diante das ausências de jogadores que ainda disputam competições europeias.

(*) Com informações da ESPN

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