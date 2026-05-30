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Franceses e ingleses disputam o título da Champions League 2025/26 neste sábado, em Budapeste, na Hungria

Paris Saint-Germain e Arsenal Football Club entram em campo neste sábado (30) para decidir o título da Champions League 2025/26. A partida será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste.

De um lado, o PSG tenta conquistar o segundo título de sua história na principal competição de clubes da Europa. Do outro, o Arsenal busca levantar a taça pela primeira vez e coroar uma temporada já marcada pela conquista da Premier League.

PSG busca o bicampeonato europeu

Atual campeão da Champions League, o PSG chega à decisão embalado pelo título conquistado na temporada passada.

Na final de 2025, a equipe comandada por Luis Enrique goleou a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistou sua primeira taça continental.

Agora, o clube francês tenta repetir o feito e ampliar sua galeria de títulos europeus.

Arsenal tenta conquistar título inédito

Enquanto isso, o Arsenal vive uma de suas melhores fases dos últimos anos. Além de conquistar a Premier League após um jejum de 22 anos, a equipe inglesa alcançou sua segunda final de Champions League.

Dessa forma, os Gunners entram em campo em busca de um feito inédito: conquistar pela primeira vez o principal torneio de clubes da Europa.

Que horas começa PSG x Arsenal?

A final da Champions League terá início às 13h (horário de Brasília).

Tradicionalmente disputada às 16h, a decisão teve o horário alterado pela UEFA.

Segundo a entidade, a mudança busca oferecer uma melhor experiência aos torcedores, facilitando o uso do transporte público após a partida e permitindo mais tempo para as comemorações na cidade-sede.

Puskás Aréna recebe a decisão

A final será realizada na Puskás Aréna, estádio inaugurado em novembro de 2019 e utilizado como casa da Seleção da Hungria.

Construída no local do antigo Estádio Ferenc Puskás, a arena já recebeu grandes eventos do futebol europeu. Além disso, sediou a Supercopa da UEFA de 2020 e a final da Europa League de 2023.

Onde assistir PSG x Arsenal

Os torcedores poderão acompanhar a decisão pelos seguintes canais:

TV aberta: SBT

SBT TV por assinatura: TNT

TNT Streaming: HBO Max

HBO Max Tempo real: CNN Esportes

(*) Com informações da CNN Brasil

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