Rodrigo José Sant’anna, de 36 anos, deixa quatro filhos; polícia investiga caso envolvendo torcedores de Flamengo e Vasco

O vascaíno Rodrigo José da Silva Sant’anna, de 36 anos, é enterrado na tarde deste sábado (13), no Cemitério do Irajá. O velório começou às 9h, enquanto o sepultamento acontece às 16h. O torcedor foi morto durante uma briga em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da capital, na noite de quinta-feira (11). Ele foi baleado na cabeça no esquenta de um jogo entre Botafogo e Vasco.

“Recordaremos sua vida com carinho, compartilhando histórias e encontrando consolo na união. Que o velório seja um espaço de reflexão e acolhimento de Rodrigo José da Silva Sant’anna em nossas memórias”, diz a mensagem compartilhada pela família da vítima.

Segundo a família de Rodrigo, o vascaíno deixa quatro filhos, entre eles um bebê de 4 meses. O vascaíno morava Campinho, na Zona Norte carioca, e trabalhava no Mercado Livre durante a semana. Nos finais de semana, atuava como barbeiro. Gustavo Lourenço, primo da vítima, afirmou que Rodrigo não havia saído de casa para confusão.

“Ele foi num churrasco, não ia nem para o jogo. Estava com os amigos quando armaram uma emboscada. A gente não sabe muita coisa. Ele era um cara trabalhador, mais uma vítima, mais uma fatalidade. Quem sofre é quem fica aqui”, lamentou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de homens encapuzados, aparentemente armados com pedaços de madeira, partindo para cima de outro grupo às margens da linha férrea. Em seguida, é possível ouvir estampidos de tiros. Em outro registro, torcedores correm para socorrer um homem ferido, enquanto outro pede ajuda com o pé ensanguentado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Rodrigo. Segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que as vítimas foram atingidas durante uma briga entre torcedores do Flamengo e Vasco. Agentes da especializada analisam imagens e fazem diligências para apurar a autoria dos disparos e identificar os envolvidos.

