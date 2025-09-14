Sedel

Governo do Amazonas destaca impacto social do jiu-jitsu e inclusão de jovens e mulheres por meio do esporte

Neste domingo (14), o Amazonas celebra o Dia Estadual do Jiu-Jitsu, instituído pela Lei nº 6.442/2023, que reconhece o caráter educacional e formativo da modalidade. A data reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social, incentivo à cidadania e promoção da qualidade de vida. Ligado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), o projeto Formando Campeões tem sido um dos principais responsáveis por expandir o acesso ao jiu-jitsu no estado.



O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, reforçou o compromisso do Governo do Amazonas com o fortalecimento da modalidade. “O jiu-jitsu é um esporte que educa, disciplina e transforma vidas. Por isso, o governador Wilson Lima tem investido em projetos como o Formando Campeões, que ampliam oportunidades e consolidam o Amazonas como referência na formação de atletas e cidadãos através do esporte”, afirmou.



Em dois anos de implementação, o Formando Campeões já alcançou mais de mil atletas, com a realização de 117 mil aulas, oferecendo oportunidade gratuita de treinamento para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Além de formar novos talentos, o projeto também contribui para o desenvolvimento humano, com foco na disciplina, respeito e superação.

Para o atleta Alessandro Martins, aluno do Formando Campeões na Zona Norte de Manaus, o jiu-jitsu foi fundamental em sua trajetória. “O jiu-jitsu foi um verdadeiro escape para mim. Me ajudou a enfrentar problemas pessoais e escolares, além de me dar amigos e um novo propósito dentro da academia. Hoje, é parte essencial da minha vida”, destacou.

Coordenado pela Sedel, o Formando Campeões também ampliou seu impacto social ao beneficiar mais de duas mil mulheres na capital e no interior, por meio do Curso de Defesa Pessoal Feminina. A ação, além da preparação física, trabalha autoestima e fortalecimento psicológico, mostrando o alcance da modalidade para diferentes públicos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sejusc atende mais de 870 moradores na Zona Norte durante Governo Presente