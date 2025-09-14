As Brabas

Brabas vencem o Cruzeiro por 1 a 0 e conquistam o heptacampeonato, com prêmio recorde

O Corinthians é o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. As Brabas venceram o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com o título, o Timão receberá R$ 1,8 milhão, valor recorde e o maior já pago na história do torneio de futebol feminino no país. O montante é 20% superior ao distribuído em 2024. Já o Cruzeiro, vice-campeão, ficará com R$ 900 mil.

Heptacampeonato das Brabas

O Corinthians conquistou o sétimo título nacional e o sexto consecutivo no Brasileiro A1. O clube se isolou ainda mais como maior campeão da competição, enquanto a Ferroviária segue em segundo lugar com dois troféus.

Temporada 2025 das Brabas

Este foi o primeiro título das Brabas em 2025. A equipe havia perdido a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, mas segue firme em outras disputas: Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa Libertadores, que começa em outubro.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Torcida organizada: briga entre Flamengo e Vasco termina em morte