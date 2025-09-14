O Flamengo de Filipe Luís venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª rodada do Brasileirão. Giorgian de Arrascaeta e Emerson Royal marcaram os gols da vitória. O Rubro-Negro voltou a derrotar o adversário em casa após 28 anos.
Com o resultado, o Juventude segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação. O Flamengo, por sua vez, chegou a 50 pontos e lidera a competição.
Juventude começa forte, mas Flamengo assume o controle
O Juventude iniciou pressionando em bolas paradas, principalmente com cobranças de escanteios e faltas de Nenê. Apesar disso, não conseguiu transformar as jogadas em finalizações perigosas. O Flamengo demorou a ajustar a marcação, mas quando passou a controlar a posse de bola, ditou o ritmo.
A primeira chance clara surgiu aos 22 minutos, quando Samuel Lino driblou e cruzou com perigo, a bola passando perto da trave de Jandrei. Pouco depois, aos 31’, Saúl cruzou e encontrou Arrascaeta livre na área. O uruguaio cabeceou para abrir o placar.
Emerson Royal amplia e encerra tabu de 28 anos
No segundo tempo, o Flamengo manteve a posse no campo ofensivo e impediu que o Juventude criasse oportunidades. Mesmo com o domínio, o time carioca demorou a ampliar.
A tranquilidade veio apenas aos 43 minutos. Jorge Carrascal cruzou pela esquerda e Emerson Royal marcou de cabeça, confirmando a vitória rubro-negra. Foi o primeiro gol do lateral com a camisa do Flamengo e a primeira assistência de Carrascal.
Com o resultado, o Fla voltou a vencer no Alfredo Jaconi após 28 anos, quebrando o longo tabu.
