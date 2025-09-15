Feminicídio

Ex-companheiro da mulher, Gelson Jesus da Silva, de 38 anos, é o principal suspeito e segue foragido.

Sabrina Soares da Silva, de 26 anos, foi brutalmente assassinada a facadas na última sexta-feira (12), em Apiacás, no interior do Mato Grosso — exatamente no dia em que completaria mais um ano de vida. O ex-companheiro da mulher, Gelson Jesus da Silva, de 38 anos, é o principal suspeito e segue foragido.

O crime

Segundo a Polícia Civil, Sabrina estava em um bar com duas amigas quando foi chamada pelo ex-companheiro. As amigas a acompanharam, mas ao chegarem ao local, Gelson surgiu armado com uma faca e desferiu um golpe fatal no pescoço da jovem, diante das testemunhas.

O relacionamento entre os dois já havia terminado, mas Gelson não aceitava o fim. Familiares relatam que ele já havia feito ameaças à vítima, incluindo ligações ao pai de Sabrina prometendo matá-la.

Histórico do relacionamento

“Minha irmã saiu de Manaus sozinha, a trabalho. Ela foi para Santarém e só lá conheceu esse homem. Depois de um tempo, passaram a viver juntos, mas as coisas não deram certo e acabaram indo para o Mato Grosso. Foi lá que tudo aconteceu”, relatou Kelly Soares, de 30 anos, irmã da vítima.

Apelo da família

A família de Sabrina precisa arrecadar R$ 38 mil para trazer o corpo de volta a Manaus, sua cidade natal. “A única coisa que queremos agora é poder sepultar minha irmã e ver justiça. Não desejo isso para ninguém, é desumano”, desabafou Kelly. As doações podem ser feitas via PIX: (92) 99178-1172.

Sabrina deixou duas filhas, de 9 e 7 anos, que agora estão sob os cuidados da avó e da tia. A família pede apoio da sociedade e das autoridades para garantir um sepultamento digno e que a morte da jovem não fique impune.

Leia mais

Jovem é morta após relatar medo de fetiches do cliente