Dupla suspeita de assalto bateu moto em muro durante perseguição policial no bairro Alvorada.

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida, na tarde desta segunda-feira (15), durante uma fuga policial na zona Centro-Oeste de Manaus. O caso aconteceu na avenida Cravina dos Poetas, bairro Alvorada.

Segundo a Polícia Militar, os dois eram suspeitos de participar de um assalto em uma academia no bairro Planalto. Após a denúncia, equipes iniciaram uma perseguição. Durante a tentativa de escapar, a dupla perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra o muro de uma residência no Conjunto Ajuricaba.

Com o impacto, o muro desabou e os ocupantes ficaram gravemente feridos. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a passageira foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital em estado grave.

Na abordagem, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm em posse dos suspeitos. Além disso, constatou que a motocicleta usada na fuga tinha restrição de roubo.

