fase de grupos

Atacante francês marca dois gols de pênalti na vitória por 2 a 1 sobre o Marseille no Bernabéu pela estreia na fase de grupos da Champions

O Real Madrid começou a Champions League com o pé direito. De virada, os merengues venceram o Olympique de Marseille por 2 a 1, nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de grupos. Mbappé foi decisivo e marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos em cobranças de pênalti. Weah fez o gol dos franceses.

No primeiro tempo, Rodrygo foi incisivo e sofreu o pênalti que originou o primeiro gol madrilenho. O brasileiro teve boa atuação, apesar de receber poucas bolas. Na etapa final, deu lugar a Vini Jr, que entrou bem, sofreu o segundo pênalti e contribuiu para a virada comandada por Mbappé.

Como foi o jogo: pressão, virada e destaque para o francês

O Real Madrid iniciou a partida em ritmo forte. Mbappé quase marcou logo no primeiro minuto com uma bicicleta. Porém, aos quatro minutos, os donos da casa perderam Alexander-Arnold, lesionado.

Apesar da pressão merengue, o Marseille abriu o placar. Aos 21 minutos, Greenwood roubou a bola de Arda Güler e serviu Weah, que finalizou com precisão.

A resposta veio rápido. Aos 28 minutos, Rodrygo fez bela jogada individual pela esquerda, foi derrubado por Kondogbia e o árbitro marcou pênalti. Mbappé bateu com categoria e empatou a partida.

Rulli se destaca, mas Mbappé garante a virada

O Real Madrid seguiu pressionando. Mastantuono acertou a trave, Tchouaméni obrigou o goleiro Rulli a uma grande defesa, e Mbappé teve nova chance, mas parou em Pavard. O goleiro argentino foi o nome do primeiro tempo, evitando a virada.

O lance decisivo saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Vini Jr tabelou com Tchouaméni, recebeu de volta de Mbappé e finalizou. A bola desviou em Medina, tocou no braço do defensor e o árbitro marcou mais um pênalti. Mbappé converteu novamente, decretando a virada.

Nos minutos finais, o Real Madrid controlou a posse de bola, enquanto Courtois ainda salvou uma tentativa de Weah nos acréscimos.

Próximos compromissos

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, contra o Espanyol, pela La Liga. Já o Marseille enfrenta o PSG, no domingo (21), às 15h45, em clássico válido pelo Campeonato Francês.

Ficha técnica

Real Madrid 2×1 Marseille

📅 Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025

🏆 Competição: 1ª rodada da fase de grupos da Champions League

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)

Gols:

Weah (MAR) – 22’/1T

Mbappé (RMA) – 28’/1T e 36’/2T

Cartões amarelos:

Tchouaméni (RMA)

Pavard, Medina (MAR)

Cartão vermelho:

Carvajal (RMA)

Escalações

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):

Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono (Brahim), Güler, Rodrygo (Vini Jr); Mbappé.

Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi):

Rulli; Emerson Palmieri, Medina, Balerdi, Pavard; Kondogbia, Hojbjerg; Weah, O’Riley (Igor Paixão), Greenwood; Aubameyang.

