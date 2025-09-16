Prisão

A mãe da vítima era conivente com os abusos sexuais praticados pelo companheiro.

Um homem de 32 anos foi preso, na segunda-feira (15), por estupro de vulnerável contra a entrada, uma criança de três anos. A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Conforme a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações iniciaram quando a tia materna da vítima, responsável por seus cuidados, denunciou que a criança estava sendo abusada sexualmente pelo companheiro da mãe dela.

“A denunciante contou que, ao dar banho na criança, verificou que ela sentia várias dores fortes nas partes íntimas e a criança verbalizou para a tia o que estava acontecendo. Então a mulher a levou de imediato a uma unidade de saúde, onde foram constatados os abusos sexuais”, disse a delegada.

Segundo a delegada, posteriormente, a tia da menina compareceu novamente à Depca e contou que a criança estava morando com a mãe, e por isso ela tinha medo de que a criança sofresse mais algum abuso.

“De pronto acionamos o Conselho Tutelar da zona norte 1, que de forma muito sensível foi até a casa e retirou a criança do ambiente de risco, e a levou para morar novamente com a tia”, contou a delegada.

De acordo com a delegada, com o avançar das investigações, foi possível ouvir a vítima em depoimento especial. “Apesar da idade, ela relatou muito bem o que aconteceu e o depoimento foi confirmado por meio do exame do Instituto Médico Legal (IML), que apontou que houve a ruptura do hímen”, explicou a delegada.

Diante da gravidade dos fatos, foi representado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome do autor. Em interrogatório na delegacia, ele negou todos as denúncias.

“A mãe da vítima era conivente com os abusos sexuais praticados pelo companheiro e a conduta dela está sendo apurada, mas já tem uma medida protetiva em vigor para que ela não se aproxime da criança”, falou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

Leia mais:

Padrasto é preso após estuprar menina com paralisia cerebral no AM