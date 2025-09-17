Relato

Ex-presidente está internado em Brasília após crise de soluços, vômitos e queda de pressão arterial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (16) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou a ficar cerca de dez segundos sem respirar após um episódio de vômito em jato provocado por uma crise de soluços.

Segundo o parlamentar, a repetição dos soluços teria travado o diafragma de Bolsonaro, causando tontura, queda de pressão arterial e forte mal-estar. “O jeito que ele conseguiu respirar foi por meio do vômito, mas foi um episódio bastante drástico”, disse em coletiva em frente ao Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, foi levado ao hospital nesta terça após apresentar sintomas de mal-estar, pré-síncope e desidratação. Ele permanece internado em observação.

De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, responsável pelo acompanhamento médico do ex-presidente desde 2018, Bolsonaro passará a noite na unidade hospitalar.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) informou que o marido realizou exames e está recebendo soro e medicação intravenosa.

*Com informações da CNN

