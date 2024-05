Ex-presidente Bolsonaro é internado em Manaus

Manaus (AM) – O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado as pressas em Manaus, na manhã deste sábado, (4). Bolsonaro chegou em Manaus na sexta-feira, (3), para participar do lançamento oficial da pré-candidatura oficial do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) à Prefeitura de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o ex-presidente era aguardado em um evento nesta manhã, mas não compareceu. Logo os assessores e a comitiva que o aguardavam souberam que ele havia dado entrada no Hospital Santa Júlia, localizado no Boulevard Álvaro Maia em Manaus.

Ainda não foi informado se ele permanecerá no local ou se será liberado ainda pela manhã.

