Proposta aprovada pela Câmara exige aval do Congresso para investigar parlamentares por crimes comuns.

Três dos oito deputados do Amazonas votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dificulta investigações criminais contra parlamentares. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta na noite desta terça-feira (16).

No primeiro turno, a PEC recebeu 353 votos favoráveis e 134 contrários. No segundo turno, foram 344 votos a favor e 133 contra.

Dos parlamentares do Amazonas:

Votaram contra a PEC:

Sidney Leite (PSD)

Amom Mandel (Cidadania)

Átila Lins (PSD)

Votaram a favor da PEC:

Pauderney Avelino (União Brasil)

Silas Câmara (Republicanos)

Adail Filho (Republicanos)

Capitão Alberto Neto (PL)

Fausto Santos Jr. (União Brasil)

Na prática, a proposta cria uma “blindagem” para os parlamentares, ao estabelecer que só poderão ser processados criminalmente com autorização da própria Casa Legislativa.

