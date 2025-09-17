Polícia

A Polícia Civil prendeu em flagrante Marco Antônio de Souza Costa, 31, suspeito de matar a facadas o vigilante Jorge Carlos da Silva Pinto, 34, na última segunda-feira (15), na rua Beija-Flor, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a investigação teve início imediatamente após o crime. Menos de 24 horas depois, o suspeito se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado.

Conforme a polícia, tanto Marco Antônio quanto Jorge Carlos são naturais do município de Nhamundá (distante 383 quilômetros de Manaus). A vítima havia acolhido o suspeito em sua residência na capital, com o objetivo de ajudá-lo a recomeçar a vida.

No dia do crime, os dois discutiram após Jorge Carlos flagrar Marco Antônio consumindo drogas dentro de casa, sem permissão. Durante a briga, o suspeito pegou uma faca e desferiu os golpes contra a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Jorge Carlos e o levou ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, na zona Leste, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Marco Antônio permanece à disposição da Justiça.

