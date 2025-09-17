Prisão

As suspeitas fugiram de Recife (PE) e foram presas no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Duas irmãs, de 26 e 31 anos, foram presas no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, por participação em um grupo criminoso envolvido em diversos furtos durante grandes eventos. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). As suspeitas haviam fugido de Recife (PE) antes de serem capturadas.

Segundo o delegado Jony Leão, a equipe do 2º DIP recebeu informações de que as irmãs teriam deixado Pernambuco e se instalado em Manaus. O grupo criminoso atua em vários estados do país. A mulher de 31 anos foi presa na terça-feira (16/09) e a de 26 anos na quarta-feira (10/09).

“Elas atuavam em grandes eventos cometendo furtos, aproveitando a aglomeração para subtrair celulares. Uma praticava os furtos e a outra guardava os aparelhos”, explicou o delegado.

As suspeitas já haviam sido flagradas em Recife e respondiam pelos crimes usando tornozeleira eletrônica. Em determinado momento, removeram o equipamento e se tornaram foragidas.

“As investigações continuarão para apurar outros envolvidos e a atuação da quadrilha em Manaus”, acrescentou Jony Leão.

Procedimentos

As mulheres responderão pelos crimes de roubo e associação criminosa, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

