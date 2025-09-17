Procurados

Denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98827-8814, 3667-7543, do Nurrc, ou pelo 181, da SSP-AM.

O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc) divulgou imagens de dois homens, ainda não identificados, suspeitos de participação em um roubo a um ônibus da linha 359. O crime foi praticado no dia 14 de setembro deste ano, nas proximidades do Terminal 3, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, os suspeitos estavam armados com facas, utilizadas para ameaçar e coagir os passageiros a entregarem seus pertences.

“Pedimos a colaboração da população com informações que possam levar à localização dos suspeitos, para que eles sejam presos”, destacou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre os envolvidos seja repassada de forma anônima pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

