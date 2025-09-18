Jorge Teixeira

Suspeito jogou água quente na neta de 6 anos durante a madrugada; ele foi contido por populares e encaminhado à delegacia após o crime.

Policiais militares prenderam, na madrugada de quinta-feira (18), um homem de 48 anos, suspeito de queimar a neta, uma criança de 6 anos, com água quente. A ocorrência aconteceu no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Por volta das 0h20, o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) acionou os agentes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após receber uma denúncia de que a criança havia sido esfaqueada.

Ao chegarem ao local, os policiais ouviram da mãe da vítima que o padrasto jogou água quente de uma panela no ombro da menina, causando a queimadura. Populares ainda agrediram o suspeito antes da chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao homem e o encaminhou ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Após receber atendimento médico e alta, os policiais o levaram à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A equipe médica do Hospital Pronto-Socorro da Criança atendeu a vítima, realizou curativos na queimadura e liberou a criança em seguida.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do telefone 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

