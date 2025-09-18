Câmara dos Deputados

Parlamentares do Amazonas defendem voto como ato pela democracia, mas internautas reagiram com críticas nas redes sociais

Os deputados federais Adail Filho (Republicanos), Capitão Alberto Neto (PL), Fausto Santos Jr. (União Brasil) e Silas Câmara (Republicanos) foram alvos de críticas após votarem a favor da tramitação do projeto conhecido como “PL da Anistia”.

Em suas redes sociais, os parlamentares defenderam o voto como uma forma de “fortalecer a democracia e garantir o direito dos brasileiros”. No entanto, internautas reagiram de forma negativa. Entre os comentários, estavam críticas como:

“É anistia, é PEC da blindagem. O circo tá montado, os palhaços somos nós, brasileiros.”

“Vai trabalhar em prol do povo quando?”

“Você deveria colocar força, igual está fazendo para livrar Bolsonaro, para ajudar o Amazonas.”

Reações dos deputados

O deputado Capitão Alberto Neto comemorou a aprovação e afirmou que o momento representava um “dia de festa”, classificando a medida como “um primeiro passo para a liberdade da democracia e do ex-presidente Bolsonaro”.

Já Silas Câmara chegou a fechar os comentários em sua publicação, enquanto Adail Filho afirmou que votou “com responsabilidade e firmeza”. Segundo os parlamentares, o apoio à urgência foi um gesto em favor da democracia.

Fausto Santos Jr., por sua vez, explicou que seguiu a orientação partidária: “Votei a favor do regime de urgência da Anistia. Eu e meu partido, o União Brasil, acreditamos na democracia, no equilíbrio entre os Poderes e na paz que o Brasil precisa para avançar.”

Apesar das justificativas, comentários críticos predominaram nas redes: “Esse homem perdeu meu respeito com uma dessas, meu Deus”, “falta de respeito, isso sim. Nada anistia quem foi pra lá sabia das consequências” e “eu teria era vergonha. O senhor já está pensando nas próximas eleições, porque no povo não pensa.”

Como votaram os deputados do Amazonas

Dos oito deputados federais do Amazonas, cinco participaram da votação. Nenhum votou contra. Três estavam ausentes e um se absteve:

Adail Filho (Republicanos): a favor

a favor Amom Mandel (Cidadania): ausente

ausente Átila Lins (PSD): ausente

ausente Capitão Alberto Neto (PL): a favor

a favor Fausto Santos Jr. (União Brasil): a favor

a favor Pauderney Avelino (União Brasil): absteve-se

absteve-se Sidney Leite (PSD): ausente

ausente Silas Câmara (Republicanos): a favor

Próximos passos

Com a aprovação da urgência, a Câmara acelera a tramitação da proposta, permitindo que o texto seja votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O texto final, no entanto, ainda não está definido. A votação foi viabilizada com base em um projeto apresentado pelo deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).

O texto não esclarece se a anistia incluirá o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda não há data para a votação final do projeto.

Leia mais: Flordelis vive novo romance com mulher dentro da prisão, diz ex-colega de cela