Flagrante

Toda a ação aconteceu na frente de uma criança

A câmera de segurança de uma pastelaria localizada no Conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, registrou o momento em que dois suspeitos assaltaram o estabelecimento enquanto clientes faziam suas refeições, na noite de quinta-feira (18).

Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam ao local e abordam as vítimas, recolhendo celulares e o dinheiro do caixa da pastelaria.

Toda a ação aconteceu na frente de uma criança. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos criminosos, nem sobre prisões relacionadas ao caso.

