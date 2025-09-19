Ocorrência

Kevin Zavala ficou inconsciente e foi levado ao hospital

Kevin Rodriguez Zavala, de 32 anos, morreu na noite de quarta-feira (17) após passar mal ao andar na montanha-russa Stardust Racers, principal atração do novo parque temático Universal Epic Universe, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele ficou inconsciente durante o passeio e foi levado a um hospital, onde foi declarado morto. A informação foi divulgada pelo jornal USA Today.

Inaugurada há quatro meses, a Stardust Racers é a maior montanha-russa já construída pela Universal. Com lançamento duplo e velocidades que chegam a 100 km/h, a atração simula a experiência de estar viajando em um cometa, segundo o The New York Times.

Na manhã de quinta-feira (18), o gabinete do xerife do Condado de Orange informou que uma investigação havia sido iniciada. Horas depois, o legista local divulgou que a causa da morte foi “múltiplos ferimentos por impacto contundente”. Ainda não há confirmação se a investigação foi concluída.

Em nota oficial, a Universal se manifestou:

“Estamos devastados com este acontecimento e expressamos nossas mais sinceras condolências aos entes queridos. Estamos totalmente comprometidos em cooperar com esta investigação em andamento. A atração permanece fechada.”

O Universal Epic Universe é o primeiro grande parque temático inaugurado na Flórida Central em 26 anos. Com investimento de US$ 7 bilhões (cerca de R$ 37,1 bilhões), o complexo conta com cinco áreas temáticas e um hotel com 500 quartos.

A Stardust Racers, sua principal atração, atinge 40 metros de altura e percorre 1.510 metros de trilhos. Um de seus diferenciais é o sistema de trilhos duplos, que conduz os passageiros por caminhos diferentes e entrelaçados ao longo do percurso.

(*) Com informações do SBT News

